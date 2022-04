Debanhi Escobar: a 6 días de su desaparición difunden videos falsos de la joven y critican insensibilidad en redes

A seis días de la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, han surgido nuevos datos entorno al caso, uno de los más comentados fue el de un video de una joven en Tijuana, Baja California, en el que aseguran que se trata de la estudiante; sin embargo, en entrevista para El Heraldo Media Group, el padre Mario Escobar Salazar negó que se trate de su hija.

El padre de Debanhi criticó durante la actitud de las amigas de su hija. "Son supuestas amigas, porque una no te deja ir; no se conocen de un día o de una tardeada", esto luego de que asistieron a una fiesta el pasado viernes 8 de abril y dejaron que se fuera sola la estudiante de 18 años.

Mario Escobar Salazar expresó que han llevado el caso con mucho hermetismo, por lo que hasta ahora ha podido pronunciarse sobre los videos que le mostró la Fiscalía de Nuevo León, pero aseguró en que en ninguno de ellos aparece su hija.

Sin embargo, esta situación sólo ha provocado mayor desesperación entre la familia de Debanhi, quienes llevan seis días sin tener un solo rastro de la joven. Incluso, los que buscan lucrar con el dolor ajeno han intentado extorsionar a Mario Escobar Salazar, quien a través de una entrevista pidió que si tienen a su hija, que la dejen ir, pero al parecer todo se trató de un engaño.

Por su parte, la madre de Debanhi, Dolores Bazaldúa, declaró que presiente que su hija está bien y que pronto tendrán una noticia de ella:

"Yo estoy segura de que vamos a tener una noticia, mi corazón me lo dice, porque yo siento que Debanhi está viva, yo necesito encontrar a mi hija porque no quiero llegar a mi casa, no quiero encontrar ese vacío de ella", declaró.