AMLO dice que no pueden poner a México en el “banquillo de los acusados”, ante informe de ONU por desaparecidos

Ante informe de ONU por desaparecidos, AMLO dice que no pueden poner a México en el “banquillo de los acusados”

Luego del informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED), en el que habla del aumento de esta problemática, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no puede poner a México en el banquillo de los acusados.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuado con legalidad, con humanismo, sino permitimos la corrupción, la impunidad, ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar”, dijo.

En la mañanera, el mandatario consideró que la ONU no tiene la información suficiente sobre el plan mexicano respecto al tema de búsqueda de personas desaparecidas.

En ese sentido, afirmó que ya no es tiempo en el que el Ejército reprimía a la ciudadanía o para matar herido, como paso –dijo— en la administración del expresidente Felipe Calderón.

Ellos, agregó el mandatario, no tienen, con todo respeto, toda la información; no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para matar heridos como se hacía en la época de Calderón o para desaparecer personas, ya no es ese tiempo.

El pasado martes, el CED informó sobre un aumento de desaparecidos, donde servidores públicos y organizaciones del crimen organizado participan en este delito.

Ante esto, el presidente López Obrador agregó que hay un plan de búsqueda que es de lo mejor en el mundo y negó que ahora esté militarizada la seguridad del país.

SSB

SIGUE LEYENDO

AMLO denuncia cabilderos presionando a diputados para echar abajo la Reforma Eléctrica

AMLO dice que no volará desde el AIFA a Tabasco, lo hará desde el Aeropuerto Benito Juárez

Niños ya serán vacunados contra Covid-19 en México; los adultos restantes podrán inocularse en cualquier centro de salud