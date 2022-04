Estatus de la palma de la Glorieta de la Palma sería presentado la proxima semana

La próxima semana es probable que las autoridades de la Ciudad de México y los expertos en la materia informen sobre el estatus de la palma de la Glorieta de la Palma, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Esto en respuesta a la publicación de El Heraldo de México, en su edición impresa, donde se describe el estado actual de este ejemplar.

“No te vamos a dar la primicia, vamos a hacer una presentación con todos los expertos que han estado evaluando a las palmas, las palmeras de la Ciudad, y particularmente la palma que está en la Glorieta de la Palma, yo creo que la próxima semana, lunes o martes lo informamos con todos los expertos para que conozcan todos los detalles”, dijo en conferencia de prensa la mandataria capitalina.

¿No está en peligro la palma?, se le cuestionó, a lo que respondió “ya se los vamos a informar”.

En la edición impresa de esta casa editorial, Francisco Arjona, ingeniero ambiental y quien cursa una maestría en Ciencias Forestales en la Universidad de Chapingo, advirtió que al visitarla pudo constatar que “la copa se ve seca”.

Recordó que ya hay un precedente sobre la muerte de este tipo de especies en otras alcaldías como Miguel Hidalgo, principalmente, en avenida Paseo de las Palmas.

El especialista detalló que “se empieza a notar que las hojas más bajas empiezan a caer y que ya sólo sobresalen tres o cuatro; cuando en una copa sana de este tipo de especies seguiría completamente parada, erecta”.

“Ahí es cuando es notorio que hay un declive en la condición de salud de la palmera”, refirió.

La líder local habló de la importancia de este sitio.

Arjona aseveró que la palma “no está muerta, pero sí en muy malas condiciones”. No obstante, subrayó que lo que más le preocupa es que si desde hace un año las autoridades capitalinas comenzaron a notar que había una plaga o enfermedad en estas especies, “al parecer no se hizo nada” o no se ha informado al respecto.

Hace unos días, la Secretaría del Medio Ambiente informó que inició la primera etapa del proyecto denominado “Estado de salud y manejo integrado de palmeras de la Ciudad de México”, que tiene como propósito la toma de muestras de suelo, raíz, tallo y hojas para identificar el agente causal de la declinación y muerte de estas especies.

