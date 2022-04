Inflación presiona precios en la industria restaurantera, advierte la CANIRAC

La Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados expreso su preocupación por el índice de inflación del 17%, en el primer trimestre del año; el cual está presionando el costo de los alimentos, por lo cual existe incertidumbre sobre la recuperación.

El expresidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Pablo Reyna Quiroga, comentó que ahora con la mayor flexibilidad en la recuperación económica y con el próximo periodo vacacional se estima que las ventas en los restaurants podrían incrementarse en un 20 a 30%.

Señaló hay preocupación en el sector restaurantero ya que la inflación se sigue incrementando alcanzando un 17%, pero lo serio es que la inflación esta pegando en los alimentos, como carne, tortilla, harina, aceite, huevo y otros ingredientes con los cuales se preparan los alimentos.

Ante ello será necesario hacer ajustes en los precios, por el mes de mayo, una vez que empiece haber una estabilización en la demanda del consumo de alimentos en restaurants.

En ese sentido, agregó que se analizara la situación a fin de adoptar las medidas pertinentes a efecto de que no caigan las ventas, no afectar a los consumidores.

Reyna Quiroga, comentó que durante el periodo vacacional las ventas se podrían incrementar de un 20 a 30 porciento, particularmente en Madero, Tampico, la Pesca, Matamoros y aquellas localidades las cuales cuentan con atractivos turísticos.

Mencionó que el sistema de comida para llevar implementado en los restaurants a raíz de la pandemia del coronavirus, llego para quedarse al haber dado buenos resultados por lo cual será fortalecido. Y mencionó que más que una estrategia de mercado se ha convertido en una necesidad.

Finalmente, el exdirigente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Pablo Reyna Quiroga, que durante la crisis de la pandemia del coronavirus no hubo un despido masivo de trabajadores de la industria restaurantera y explicó que no hubo tiempos extras, no hubo crecimiento.

