"Me desmayé y me dio por muerta": Mujer narra cómo escapó de su esposo tras fingir que la había asesinado

En la madrugada del 3 de enero de 2021, Eduardo Alfonso García Monroy intentó matar a Naget Sánchez, de 24 años de edad y a su bebé, de apenas siete meses de edad.

El entonces esposo de la víctima reaccionó de manera violenta a la posibilidad, cada vez más cercana, de una separación.

“En ese momento me dijo que tenía un problema de adicción y por todos los años que tenía de conocerlo decidí ayudarlo, pero un día llegó y me preguntó si ya no quería tener más hijos con él, a lo que sólo le contesté que no. Aventó el celular, le cayó a mi hija de siete meses, en el rostro, y le abrió toda la nariz; después de eso empezó a agredirme a mí hasta que ya no pudo más, me desmayé y me dio por muerta”, indicó Naget.