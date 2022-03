Comité de Ética en Cámara de Diputados registra enfrentamientos; se abren 8 quejas

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados informó este miércoles que los enfrentamientos verbales y hasta físicos entre los legisladores federales, dentro y fuera del Salón de Sesiones, han acumulado al momento ocho solicitudes de queja que podrían derivar en sanciones para los diputados acusados, principalmente de Morena y del PAN.

Durante la primera sesión del Comité en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se informó que en siete de las quejas se acusa a 18 diputados federales de la LXV Legislatura, pero se podrían sumar a más legisladores debido a que, de último momento, recibieron una octava queja que van a estudiar.

Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente del Comité de Ética, explicó que con el informe de las solicitudes de quejas arrancó el proceso para su desahogo. Adelantó que ve posibilidad de conciliación en al menos seis casos, uno más está pendiente de estudio, pero en la querella de la diputada morenista Salma Luévano contra el panista Gabriel Quadri no ve oportunidad de diálogo entre las partes.

“El único caso que hasta este momento no ha tenido un proceso de acuerdo, es el que la diputada Salma Luévano, que está señalando al diputado Quadri, es el único caso que yo personalmente he dialogado con la parte que señala y me ha dicho, quiero que el procedimiento continúe.

“Entonces, vamos a estarlo viendo, se va a leer aquí, se tiene que aprobar por la mayoría de los integrantes del comité. Cada caso. Aprobar o rechazar por la mayoría”, señaló el legislador.

Los integrantes del Comité acordaron analizar, discutir y votar en la próxima semana si proceden o no las quejas, y de iniciar los procedimientos de las mismas podrían alcanzar amonestaciones como la suspensión de una dieta mensual o que sean retirados de integrar alguna comisión legislativa.

También analizan llamar a los coordinadores y vicecoordinadores de las siete bancadas para que hablen con sus diputados para que regulen su comportamiento.

Sobre los casos

Durante la sesión, la secretaría técnica del Comité dio cuenta que el primer caso que registran fue del 5 de noviembre del 2021, y deriva de cinco vecinos de la alcaldía Coyoacán en contra del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del grupo parlamentario de Morena.

En esta, denuncian agresiones por parte del morenista hacia el diputado José Elías Lixa, “y se menciona en la queja que por la forma en que él habla al usar el micrófono está borracho”.

“La intención específicamente en esta queja era aceptarlo a trámite, salvo por la cuestión que el día de ayer el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez solicitó licencia por tiempo indefinido, por esta razón se rechazará esta queja puesto que no hay materia y no se podría llevar un proceso porque ninguna de las partes forma estrictamente parte de esta soberanía. Respecto a esta, se propone señalado porque el diputado señalado ya no es diputado”, explicó el secretario técnico Ricardo Cruz y Celis.

El diputado Jaime Humberto señaló que, entre la propuesta a discutir, está la posibilidad de que al momento en que el legislador de Morena regrese a sus funciones se reactive el procedimiento de la queja.

La segunda queja se recibió el 12 de noviembre del 2021. La diputada Margarita García García del grupo parlamentario del PT señaló al diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN. Denunció al panista por agresiones en tribuna y aliento alcohólico de la misma manera.

La tercera queja, del 2 de diciembre del 2021, fue presentada por 58 quejosas contra de la diputada Marisol García Segura, por haber levantado un letrero que señalaba la palabra “culera” hacia la diputada que estaba haciendo uso de la tribuna.

En la cuarta, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada del PAN acusa a 13 diputados de distintos partidos y los que resulten responsables, por las constantes interrupciones a la diputada Margarita Zavala cuando esta hacía uso de la tribuna. Se le señala a diputados como Gerardo Fernández Noroña del PT.

En tal quinta queja la diputada morenista Salma Luévano Luna acusa a su par panista Gabriel Quadri De la Torre de publicar dos tuits, que a juicio de la quejosa son transfóbicos y discriminan a la población trans.

La sexta se recibió el 23 de febrero del 2022 por parte de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, en la que señala a la diputada María Clemente Moreno por obstaculizar los trabajos en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

“Es importante señalar que la diputada expresó que únicamente le interesa dejar un antecedente sobre esta situación, pero no es de su interés particular que se siga todo el procedimiento hasta llegar en una posible recomendación por parte del Comité a la Mesa Directiva que pueda derivar en una sanción”, expuso el secretario.

La séptima, con fecha del 24 de febrero pasado, fue presentada por la diputada María Teresa Clemente Castell de Oro Palacios y por Gabriel Ricardo Quadri De la Torre, ambos del PAN, en contra de la diputada María Clemente García Moreno.

“Señalan que mientras estos salían del pleno para trasladarse a las instalaciones de su grupo parlamentario fueron agredidas tanto por la diputada señalada como por otras activistas trans, y la única manera en la que pudieron salir fue con apoyo de los de seguridad la propia Cámara”, detalló Cruz y Celis.

Finalmente, se explicó que dos minutos antes de iniciar la reunión, se recibió una última queja la cual no se ha tenido oportunidad de examinar.

