AMLO insiste en que las relaciones con España continúan pausada, pese a la visita de su canciller

Al dar la bienvenida a México al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se mantiene la pausa en las relaciones bilaterales, especialmente lo relacionado con empresas de ese país.

En la mañanera, el mandatario explicó que su propuesta de pausar las relaciones con España no es un asunto con el pueblo de esa nación, sino con las empresas de la elite económica y política porque “no han actuado con decencia”; en ese sentido, rechazó que esta idea de pausar la relación se traduzca en una ruptura.

Consideró que no se puede olvidar la historia y aunque a los internacionalistas, “nosotros tenemos que guiarnos por una frase célebre que da a conocer en un discurso, aquí en la ciudad, cuando regresa triunfante el presidente Juárez, cuando regresa después de la intervención francesa, se restaura la República y dice 'Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz'”.

“Cuando hablo de pausar es para que políticamente se internalice una realidad; la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresa españolas en nuestro país y aunque cueste mucho trabajo, que se acepte, que se comprenda, que México no es tierra de conquista.

“Entonces todavía tenemos diferencia con estas empresas como es el caso de Ibedrola, empresas que tiene que ver con la industria eléctrica, pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España, desde luego interrumpidas durante el Franquismo, pero nosotros le tenemos un gran reconocimiento al pueblo español, nuestro respeto, pero no es un asunto del pueblo español, es un asunto de empresas de la elite económica, política, que no han actuado con decencia, pero eso no significa ruptura de relaciones”, remató.

