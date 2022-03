Se unen a la marcha del 8M los familiares de la exdiputada Anel Bueno; víctima de feminicidio

Tras el asesinato de la ex diputada morenista Anel Bueno Sánchez, el 3 de junio de 2020, familiares de la víctima se manifestaron en la marcha feminista este 8 de marzo, para exigir justicia y se sumaron al contingente de más de cien mujeres, para pedir un alto a los feminicidios.

"Lo que pedimos es justicia para ella, ya que aún no hay un resultado como tal...hasta ahorita no nos han dicho nada, no se sabe, es muy poca la información pero no la quieren dar", señalaron ambos jóvenes, quienes por temor no quisieron revelar sus nombres ni el parentesco.

Indicó que ni con el pasado fiscal, Gabriel Verduzco, ni con el actual, Bryant García, se ha logrado la justicia para la diputada morenista, por lo que la familia se encuentra inconforme y desconsolada.

La marcha por el Día Internacional de la Mujer fue encabezada por el Colectivo de Desaparecidos en Colima, así como diferentes grupos feministas y decenas de mujeres acompañadas de sus mascotas e hijos.

La cita fue a las 17:30 en el parque de La Piedra Lisa y recorrieron las calles Calzada Galvan y Francisco I.Madero, para culminar en punto de las 19:00 horas en el Jardín Libertad donde se proyectó himno de la consignia feminista "Vivir sin miedo", también se contó con la participación de las artistas Adriana Galeano, Val y Masta Quba quienes prestenaron el videoclip "Aborto".

Entre las pancartas se podía leer consignas como "La UDC no me cuida", "America Latina será toda feminista", "Soy la maestra de las niñas que jamás vas a tocar, la maestra está luchando", "Pandemia Feminicida" entre otras más.

Asimismo exigieron justicia a la Fiscalía General del Estado, a los Ayuntamientos y a la Comisión de Derechos Humanos ante las altas cifras de mujeres desaparecidas y asesinadas.

"Queremos que la Universidad de Colima y las instituciones de educación básica, media y superior públicas y privadas cumplan y generen protocolos de prevención y atención sanción y erradicación de las violencias, a las cuales son sometidas las mujeres ", exigieron.

Por su parte madres de familia del Colectivo de Desaparecidos en Colima, se pronunciaron para señalar la estigmatización que se vive a pesar de la desgracia de tener y vivir la desaparición de un hijo.

"Me parece increíble, que los insultos, las ofensas y hasta la discriminación por engañar de las mismas autoridades quienes tienen la obligación de cuidarlas", mencionaron.

Finalmente, durante el recorrido, alrededor de 10 elementos de seguridad, en su mayoría mujeres, resguardaron a quienes se encontraban en la marcha.

