Detienen a pareja por feminicidio de una bebé en Atizapán, la habrían matado a golpes

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de una pareja conformada por un hombre de 31 y años y una mujer de 26 años señalados como los principales sospechosos de haber asesinado a golpes a una bebé de tan solo un año y once meses de edad, por lo que el caso ha causado una gran indignación entre la sociedad mexiquense.

Las autoridades del Estado de México no revelaron la fecha exacta en la que ocurrieron los hechos, sin embargo, lo que sí mencionaron es que Yesica “N”, madre de la menor y Luis Alberto “N”, su pareja, llevaron a la menor al área de urgencias de la Cruz Roja de Atizapán de Zaragoza para que fuera atendida debido a que presentaba diferentes lesiones, sin embargo, el personal médico ya no pudo hacer nada por la niña pues ya no tenía signos vitales por lo que dieron aviso a las autoridades.

Tras abrir una carpeta de investigación, las autoridades mexiquenses comenzaron las diligencias pertinentes y una vez que se realizaron los estudios de ley al cuerpo de la menor, se informó que la causa de muerte de la menor había sido por una laceración mesentérica secundaria a contusión profunda en el abdomen, además, se informó que tenía diferentes lesiones en el cuerpo y presentaba el síndrome de Kempe o del niño maltratado, el cual se caracteriza por lesiones o inflamación en el cerebro derivadas de fuertes sacudidas posiblemente provocadas por maltratos físicos.

Tras los avances de estas investigaciones, las autoridades mexiquenses identificaron como los principales sospechosos de haber cometido el asesinato de la menor a su madre, Yesica “N” y a su pareja sentimental, Luis Alberto “N”, por lo que ambos fueron capturados al interior de su domicilio ubicado en las calles de la colonia San José del Jaral en Atizapán de Zaragoza.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla acusados del feminicidio de la menor y quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes serán las encargadas de dictaminar si se les vincula o no a proceso.

Cifras de niñas asesinadas en México

El delito de feminicidio fue tipificado en 2012 en el Código Federal y desde ese entonces hasta el 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tiene contabilizados un total de 821 defunciones femeninas con presunción de homicidio de niñas de entre 0 y 14 años de edad, de las cuales, el 20%, es decir 160 casos, fueron cometidos en contra de niñas de menor de un año de edad, según informa la organización “Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC).

La misma organización señaló que el 27% del total de casos antes mencionados fueron cometidos en contra de menores de entre 1 y 4 años de edad, 19% en niñas de 5 a 9 años y 34% en menores de entre 10 y 14 años de edad.

