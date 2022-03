8M: ¿Cómo es ser activista, feminista y tiktoker en México?

La pandemia de Covid-19 dejó muchos beneficios para el feminismo, pues abrió las puertas para que las activistas utilizaran plataformas como Tok Tok, Instagram o YouTube para explicar de qué va el movimiento y, sobre todo, para influir de alguna u otra manera en la vida de miles de mujeres.

De esta forma, los videos cortos se convirtieron en la mejor herramienta para compartir el conocimiento sobre temas como el feminismo y sus diferentes ramas, el aborto, el machismo y el feminicidio, por mencionar algunos temas. Y entre los rostros más reconocidos destaca el de Julia Didriksson, quien platicó con nosotros con motivo del “8M”, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

En su conversación con El Heraldo de México, Didriksson aseguró que aunque “es importante el activismo en las calles, hoy en día es fundamental que también ocupemos el Internet como forma de activismo”, y por supuesto, no hay nadie mejor para hablar sobre el tema que ella, ya que difunde temas como la maternidad deseada y responsable, el cuidado de las infancias, la violencia o la gordofobia desde tiktoks y reels, hasta pláticas en el podcast "Voces en Resistencia".

Pues desde que la pandemia y el “encierro” llegaron a México, encontró en las redes sociales “un espacio de protesta y resistencia muy fuerte para el feminismo”, relata. Ya que en este periodo de cuarentena las mujeres comenzaron a tomar las plataformas para volver el Internet feminista en el que incluso se pueden y se han logrado crear redes de apoyo y ampliar la labor del activismo al mundo digital.

Sin embargo, recuerda con tristeza, abrirse en redes sociales le trajo una serie de retos a los cuales enfrentarse día a día por el acoso masivo que existe por parte de algunos usuarios.

Al preguntarle a Julia Didriksson cómo es ser una activista en México, cambia la expresión de su rostro y recuerda que a pesar de que “hay cosas maravillosas y súper disfrutables”, en muchas ocasiones su persona es objeto de amenazas y comentarios llenos de odio y violencia.

“Como activista digital he sufrido amenazas, he sufrido ataques muy violentos y muy constantes todo el tiempo. Todos los días recibo mensajes muy dolorosos donde hombres e incluso algunas mujeres tratan de humillarme por el contenido que hago y hubo un momento donde sentí que mi integridad física también corría peligro; aunque yo estuviera más dentro del espacio digital, pues también la fuera me empezó a dar miedo”, dijo.