Feministas en Veracruz siembran árboles en memoria de víctimas de feminicidios

Un grupo de mujeres sembró diez árboles en el Cerro de la Galaxia este domingo 6 de marzo, en la ciudad de Xalapa, en memoria de las víctimas de feminicidio en el estado y en el país.

Las feministas colocaron hojas de papel con los nombres y unas palabras dirigidas a las mujeres que han sido asesinadas y cuyos casos han sido polémicos a nivel nacional.

Las mujeres plantaron árboles endémicos en dicha área natural protegida, ubicada en la zona norte de la capital veracruzana.

De acuerdo con la titular de la organización no gubernamental “Toda Vida Vale”, Alma Carmona Ortega, Veracruz continúa siendo uno de los estados de la República Mexicana más peligrosos para las mujeres.

“Lo que estamos haciendo el día de hoy es una reforestación conmemorativa por nuestras hermanas víctimas de feminicidio, tanto en México como en el estado de Veracruz”, enfatizó.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, recordado cada 8 de marzo, se busca sensibilizar a las autoridades y a la sociedad sobre esta problemática que ha golpeado fuertemente a la entidad.

“La problemática es la violencia contra la mujer, la inseguridad para las infancias, para nosotras que día a día batallamos con diversos tipos de violencia y que hoy queremos recordar a aquellas hermanas que han sido asesinadas, que son víctimas de la corrupción, de la violencia, de la injusticia, que hay en nuestro país”, añadió Carmona Ortega.

En enero pasado se contabilizaron seis casos de este delito en la entidad (Foto: Juan David Castilla)

Destacó la importancia de recordar a las víctimas a través de un árbol sembrado en su nombre, mismos que simbolizan el crecimiento y la vida que ellas pudieron haber tenido.

“Le vamos a poner una dedicatoria a cada arbolito con el nombre de cada víctima, de las que han sonado más en México, pero también hay muchas que no tienen nombre, que no tuvieron voz para hacerse público, también por ellas, por todas las que no se hicieron públicos sus casos”, destacó la activista.

Durante la siguiente semana las mujeres plantarán otros 30 árboles en el mismo sitio, con el mismo objetivo. Solo durante el mes de enero de este 2022 se contabilizaron seis feminicidios en el estado de Veracruz y 75 a nivel nacional, según cifras oficiales.

El Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común muestra que se iniciaron 69 investigaciones por feminicidios en esta entidad durante el año anterior. Mientras que, en todo el país, hay reporte de 969 denuncias por este delito en el año 2021.

