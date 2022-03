Así se vivió la marcha del 8M en Sonora: FOTOS

Cientos de mujeres sonorenses salieron a las calles de las principales ciudades a exigir un respeto total a sus derechos, igualdad en todos los aspectos de la sociedad, un alto a la violencia feminicida y justicia para las mujeres asesinadas en Sonora.

El caso de Hermosillo fue la de mayor número, aquí el contingente comenzó a llegar a las 4:30 de la tarde (hora de Sonora) al Museo Biblioteca de la Universidad de Sonora. Fueron principalmente jóvenes, pero también había adultas y niñas, así como familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas.

Al punto de las 5:00 de la tarde ya se llenó completamente la calle, desde el Bulevar Luis Encinas hasta la plaza de los 100 años, siendo miles las manifestantes y exactamente a las 5:20 comenzó la marcha, donde la mayoría avanzó a píe, pero también se dejó un carril del bulevar para las mujeres que decidieron hacer caravana de vehículos.

Fotos: Alejandra Ruelas

Entre las consignas entonadas había: Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Vivas se las llevaron, vivas las queremos. El estado opresor es un macho violador. Ni una asesinada más. Mujer escucha esta es tú lucha. No, es no. Gente violadora a la licuadora. Las niñas no se tocan.

También “Marisol vive y vive, la lucha sigue y sigue”; y “Marisol no murió, el Estado la asesinó”. En recuerdo de la joven que falleció en Guaymas al subir heridas de bala de fuego por la espalda el 25 de noviembre, luego precisamente de una manifestación por el día para erradicar la violencia contra la mujer.

El contingente avanzó hacia el sur por todo el bulevar Rosales hasta la calle Comonfort, donde dieron vuelta rumbo a la explanada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a un lado del Congreso de Sonora, donde llegaron casi a las 6:00 de la tarde.

Fotos: Alejandra Ruelas

Ahí realizaron consignas de exigencia de justicia, cantos de protesta, performance, realizaron algunas pintas y alzaron la voz por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo en el estado y se leyó un posicionamiento donde se exigió erradicar la violencia de género, que se les permite no vivir con miedo y tener una igualdad absoluta.

Al mismo tiempo se realizaron marchas en los municipios de Cajeme, Guaymas, Nogales y San Luis Río Colorado.

