¡El arte se apodera del Metro Tacuba! Serie “La mesa puesta” de Claire Becker se instalara en el marco del 8M

En el marco del día internacional de la mujer, el área de Cultura del Sistema de Transporte Colectivo presenta en la estación de metro Tacuba la exposición escultórica “La mesa puesta” de la maestra Claire Becker, en los meses de marzo, abril y mayo 2022, que se inaugura el 9 de marzo a las 12 del día.

Esta propuesta atrevida y provocadora abre el panorama de la desigualdad de género con una visión transversal nada convencional. Por medio de un lenguaje visual que estimula los otros sentidos, haciendo que se antoje tocar, probar, oler, escuchar, Claire Becker busca inducir la reflexión. Como artista y también como mujer, comparte a través de la obra la experiencia de reconocer para poder liberarse de ellos: el sometimiento, los estereotipos y las culpas, subyacentes en la educación y las tradiciones –culturales, religiosas, comerciales y mediáticas. Más allá de la crítica, hace una invitación a vivir plenamente y aceptar la sensualidad y el poder propios de la feminidad.

Obra: La mesa puesta II: Conchitas (Vista superior) Fotografía: Ulises Álvarez

“Siendo que las obras en este lugar público irrumpen en la vida diaria de los pasajeros del metro sin pedirles permiso, me pareció importante aprovechar esta oportunidad para ayudar a las personas que desde cualquier género se sienten implicadas en el problema de la violencia, a abrirse a la posibilidad de superarlo y volverse más conscientes, libres y felices. Se me hace evidente, al cabo de miles de años de patriarcado, que los comportamientos machistas no lograron jamás hacer feliz a nadie. La solución por ende no puede venir de las mismas Entidades que perpetúan como normales estos comportamientos. Es necesario un trabajo personal de reconfiguración (retomando la idea del grupo de Instagram @reconfigurandonos de Adriano Meschi) para que las medidas gubernamentales que se están implementando en materia de equidad tengan una repercusión real en la sociedad.”