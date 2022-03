Por aumento en los costos de los fertilizantes, piden subsidios para el campo en el Edomex

El sector agropecuario mexiquense solicitó subsidios al gobierno del Estado de México para hacer frente al incremento en el precio de los fertilizantes, que en último año fue de entre 50 y 55 por ciento; pero que seguirá aumentado como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que son productos importados de dichos países.

El presidente de la Unión Ganadera Centro Norte , Javier Reyes Escamilla, señaló que el alza en los precios d de los combustibles, generado por el conflicto bélico, también impactó el precio del fertilizante, lo que ha ocasionado que los productos agropecuarios aumenten también su costo y el encarecimiento de la canasta básica.

Destacó que si no reciben el apoyo de la Secretaría del Campo estatal, no será posible sembrar el maíz de engorda, por lo que no podrán alimentar ganado de críanza en la entidad.

"Si no hay fertilizante para el maíz difícilmente se podrán tener engordas en cuanto al tema ganadero, además que tendremos complicaciones en el resto de las actividades agropecuarias".

"En el tema de los fertilizantes, no vemos para cuando se pueda resolver, derivado del asunto de la guerra".

Precisó que de marzo del 2021 a la fecha , el precio del bulto de fertilizante para maíz pasó de 600 pesos a 934 pesos.

Reyes Escamilla señaló que entre los productos que han incrementado sus precios de manera importante destacan la carne de res, cerdo y pollo, aguacate, limón y chile.

En tanto Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), señaló que las repercusiones en el costo de los fertilizantes continuarán, por lo que se requiere la intervención y apoyo gubernamental para mitigar el golpe.

Destacó que en una reunión con la secretaria del Campo estatal, Leticia Mejía, donde la funcionaria externó que se están valorando apoyos para el sector con gestiones ante la Secretaría de Finanzas, pues están conscientes de las necesidades que existen.

"EL apoyo puede se económico para la compra del fertilizante, es decir un subsidio o que el gobierno del estado les pueda proveer del fertilizante", dijo González.

González Hernández, señaló que resulta fundamenta considerar al sector Agropecuario como parte del brazo económico de la entidad; además de que es vital darle apoyos, pues se encuentra muy rezagado.

“La actividad primaria o agropecuaria del Estado de México de acuerdo con la información más recientemente publicada por el INEGI en el tercer trimestre de 2021 muestra que tanto la contribución del Estado de México, como la posición en la tabla nacional de la actividad agropecuaria nacional, colocan al Edomex en el lugar 26 de 32 entidades”.

En el Edomex apenas existen 1.5 negocios del sector agropecuario por cada 100 unidades económicas del mismo sector en todo el país, "lo que demuestra el olvido en el que se encuentra el agro mexiquense como actividad económica", señaló

Dijo que el sector agropecuario representa el 1.4 por ciento del PIB de la economía mexiquense, aún cuando hay condiciones geográficas, climáticas, hidrológicas y de conectividad para potenciar a este sectorn

Los representantes empresariales puntualizaron que actualmente más de 2 millones 200 mil personas dependen del sector primario, en más de 50 municipios de la entidad.

