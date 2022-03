Policías salvan a un ratero de ser linchado en Toluca; sus cómplices lo abandonaron

Una persona estuvo a punto de ser linchada en la delegación San Pablo Autopan al norte de Toluca, tras ser acusada de participar en un asalto a una mujer después del mediodía del martes.

De acuerdo a versión de testigos, el sujeto junto a dos cómplices cometieron el delito, por lo que no dudaron en hacer justicia por su propia mano.



Por ello, pobladores de la delegación realizaron una alerta para retener al hombre que identificaron que vestía camiseta deportiva. Lo acusaron de quitarle las pertenencias a una mujer en las inmediaciones de una escuela.



La turba golpeó a la persona, por lo que elementos de seguridad debieron intervenir y rescatar al sujeto.

Al individuo lo acusaron de quitarle las pertenencias a una mujer

FOTO: Especial

En una grabación compartida en redes sociales, con duración de un minuto y cuatro segundos, se exhibió como la turba golpea al supuesto delincuente estando en el piso y es cuestionado de negarse a traer las cosas robadas.



Ante la mirada de otros habitantes, desde coches o bicis, otros piden que ya no sea golpeado y sea entregado a las autoridades.



“Chingadera. No que no lo traías, no que no wey”, increpan para luego recibir una patada en la cara “ya déjenlo, ya déjenlo… ya llegó la patrulla”, se escuchó y posteriormente es esposado por dos policías municipales.



El supuesto delincuente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Donde se esperará la denuncia de la víctima del asalto.

