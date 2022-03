Diputado migrante presentaría queja por discriminación contra legisladora de Morena

El diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México, Raúl Torres Guerrero, informó que evalúa ingresar ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, (CONAPRED), una queja por discriminación en contra de una legisladora de Morena.

Lo anterior, después de que el jueves pasado en sesión ordinaria la diputada morenista, Guadalupe Chávez, presuntamente lo insultara al decirle “falso mexicano”.

El legislador señaló que este calificativo, fue tras presentar una propuesta para auxiliar a los mexicanos en Ucrania.

“Mientras el PT y MORENA se reúnen con el embajador de Rusia, demuestran que no les importa lo que pasa con los mexicanos, efectivamente en Rusia y no pueden salir, no les importa a ustedes, Morena lo que pasa en otros países y cómo viven los mexicanos”, puntualizó.

Dijo que CONAPRED emite recomendaciones para obligar a que ciertos actores políticos dejen de discriminar con palabras, mensajes en redes sociales o publicaciones en medios en contra de personas en general, “por lo que Morena merece una llamada de atención y respete la figura del legislador migrante”.

Destacó que los chilangos que residen en Ucrania buscan a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para tener contacto con sus familias, y “pareciera que la respuesta es que no hay presupuesto”.

“¿Ustedes sabían que el impacto presupuestal es minúsculo para poder apoyar a nuestros capitalinos y capitalinas que regresan?, hay impacto presupuestal es mentira. Estamos hablando de no más de 28 capitalinos que hoy están de regreso en CDMX, no me digan que el Gobierno central no tiene dinero”, resaltó.