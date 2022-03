Morena está dispuesto a enriquecer Reforma Eléctrica en debate, asegura Manuel Rodríguez

Luego de que la fracción parlamentaria de Morena buscara aprobar en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro el próximo 13 de abril la Reforma Eléctrica, Manuel Rodríguez, diputado del Movimiento Regeneración Nacional y Presidente de la Comisión de Energía, explicó en pláticas con Adriana Delgado durante "El Dedo en la Llaga" las intenciones de su bancada sobre el periodo antes de que llegue la fecha para la determinación de la iniciativa.

La iniciativa fue recibida en la Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre del 2021, por lo que han pasado más de cinco meses en los cuales se han realizado consultas con los distintos grupos parlamentarios de manera extraoficial, además de los foros de parlamento abierto cuyos objetivos fueron integrar a ciudadanos en la participación, aseguró el diputado morenista.

"Ya es momento de que iniciemos de manera formal la dictaminación y en su momento sometimiento a aprobación del pleno; los legisladores sabemos que hay periodos de sesiones, y este periodo concluye hasta el 30 de abril", puntualizó.

"Requerimos una votación calificada, es decir las dos terceras partes de los legisladores presentes en ese momento; requeriríamos, suponiendo que estén presentes todos, 333 votos. Y ahí se determinaría si los alcanzamos o no, estamos trabajando para alcanzarlos escuchando a todos y convenciendo que lo que se va a hacer es lo mejor para los mexicanos en el presente y en el futuro".

En torno al documento que se encuentra circulando respecto a las virtuales fechas, Rodríguez aseguró que dicha información carece de legitimidad, por lo que aun no cuentan oficialmente con un calendario.

El presidente de la Comisión de Energía dio a conocer que el día 24 de marzo las comisiones unidas tendrán una reunión de junta directiva para establecer las próximas rutas a seguir.

Por su parte, Rubén Moreira ha insistido en que la iniciativa se debata después de las elecciones del 6 de junio; "No se puede precipitar. Pero si a esta iniciativa no le mueven ni un punto ni una coma, no van a tener ni un voto de la oposición", expuso.

Bajo este panorama, el morenista expresó la disposición por parte de su grupo parlamentario para tener el mejor dictamen posible, así como recibir ampliamente el enriquecimiento para ofrecer al sistema eléctrico mexicano tarifas asequibles para la ciudadanía, seguridad, y soberanía.

"Vamos a trabajar de manera muy profesional y objetiva para cumplir todo lo que establece la ley, pero, sobre todo, que logremos tener la mayor coincidencia entre todos para que el documento pueda ser incluso enriquecido para que el espíritu original de la iniciativa no se modifique, pero que si haya un perfeccionamiento de algunos aspectos de esta iniciativa".

