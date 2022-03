Arrancan en San Lázaro dictamen de reforma eléctrica de AMLO la próxima semana

Las comisiones unidas de Energía y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados arrancarán el próximo martes con la dictaminación de la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este jueves perfilan aprobar el acuerdo que defina la ruta, sin embargo, Morena tiene la intención de aprobarla en Semana Santa.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política del órgano legislativo, el priista Rubén Moreira adelantó que el próximo 29 de marzo las comisiones unidas arrancarán con la discusión de la iniciativa presidencial, con la propuesta de Morena que se vote en el pleno el 13 de abril.

“El próximo martes se inician los trabajos en las comisiones, y hay una propuesta del grupo mayoritario de que se vote el 13 de abril. La respuesta de la coalición Va por México, es que sigue el trámite que dice la ley, pero nosotros no votaríamos en los términos en los cuales está dispuesta esta iniciativa. Que esperaríamos en todo caso, un debate más amplio”, señaló.

El también coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, subrayó que no se debe precipitar la discusión de la reforma constitucional y reiteró su advertencia de que las bancadas de oposición no aprobarán en sus términos la propuesta.

“Nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma, y esto no quiere decir que no se haya trabajado arduamente en los Foros, creo que son los más importantes que ha habido, si no, en la búsqueda de los consensos”, sostuvo.

De acuerdo al calendario que Morena maneja al interior de la bancada, al cual tuvo acceso El Heraldo de México, perfilan que el próximo jueves 24 de marzo, las comisiones se declaren en sesión permanente, entre el 25 de marzo y el 5 de abril construyan el dictamen, el 7 de abril circulen el proyecto, el lunes 11 de abril se de la discusión y votación en comisiones, el 13 de abril se someta a disposición del pleno y el 14 de abril (viernes santo) se apruebe en el Senado.

En tanto, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía, convocaron a reunión de trabajo este jueves a las 09:00 horas, para votar el acuerdo que establece la ruta de trabajo para iniciar con “el proceso de análisis y discusión y en su caso aprobación” de la iniciativa presidencial que reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

El acuerdo que consta de ocho puntos, establece entre otros temas que las ponencias del parlamento abierto de reforma eléctrica se incluirán en el dictamen, pero también señala que una vez aprobado el proyecto, si fuera el caso, su discusión en lo particular se dejará hasta el debate en el pleno.

“Aprobado el proyecto de Dictamen, si fuera el caso, dada la naturaleza de la Iniciativa de Reforma Constitucional, la discusión de las reservas en lo particular se hará en el Pleno de la Cámara de Diputados”, aclara el acuerdo que se votará este jueves.

