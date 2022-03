AMLO irá con banqueros para decirles que aprovechen las ventajas de México

A unos días de una nueva edición de la Convención Bancaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que les recomendará que aprovechen el desarrollo del país.

Además, les recordará que no han cambiado las reglas para cambiar, por decreto, las utilidades que tiene por el cobro de comisiones.

"(Les voy a decir que hay) condiciones para la inversión nacional y extranjera. La actividad bancaria ha tenido buenas ganancias. Ósea, hay un buen ambiente para la inversión, las finanzas, para el desarrollo del país. Eso se debe aprovechar", dijo.

En la Mañanera, explicó que hay estabilidad macroeconomía y confianza a la inversión nacional y extranjera, pues aseguró que llevaba mucho tiempo que no se tenía una moneda estable, no hay depreciación, no aumentó la deuda.

Agregó que el país se ha recuperado pronto de la pandemia y la economía sigue creciendo, así como las remesas.

AMLO da certeza que los delitos de alto impacto van a a baja

El presidente López Obrador también consideró que los banqueros aprovechen que en el país hay gobernabilidad, paz y tranquilidad.

Además, ya se está resolviendo el problema de los homicidios y sigue con una tendencia a la baja y agregó que desde que llegaron al gobierno han bajado los delitos del fuero federal.

Sobre la venta de Banamex, pidió al posible comprador solvencia económica, para proteger a los ahorradores y que todo el acervo cultural se mantenga en México y que se ponga en exhibición permanente.

"Condiciones básicas y que no tengan adeudos en el pago de sus contribuciones y paguen los impuestos de la venta", reiteró.

RMG