Yo solito me entrego: Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" unos meses antes de ser detenido

"No me vayan a andar buscando, yo solito me entrego", fue parte del discurso que Jaime Rodríguez Calderón dio durante la toma de protesta de Luis Donaldo Colosio como alcalde de Monterrey, el pasado 30 de septiembre.

Pese a que en ese momento causó la risa de los reporteros y los políticos que presenciaban el acto, la situación se cumplió la tarde del 15 de marzo, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron al político.

Tal como lo dijo, el excandidato a la Presidencia durante el año 2018 no se opuso a la acción judicial y fue trasladado al penal de Apodaca, donde un juez de control determinará si hay elementos suficientes para comenzar la imputación o la investigación en contra de él.

Aquí el audio

¿De qué acusan al Bronco? Jaime Rodríguez

El exgobernador de Nuevo León es señalado por presunto desvío de recursos públicos. Fue aprehendido en el municipio de General Terán, como cumplimiento de una orden emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Esta acción es consecuencia de una denuncia interpuesta por Samuel García, actual gobernador de la entidad, cuando era senador, en julio de 2018, momento en que ‘El Bronco’ buscaba la presidencia.

Desde entonces, se le acusó de utilizar a servidores públicos para recabar firmas para su campaña presidencial. Al no haber una sentencia, Rodríguez Calderón podría salir bajo fianza.

Su exsecretario general de Gobierno, Manuel González Flores, también había sido llamado para rendir cuentas, sin embargo, fue absuelto de los delitos por los que se le señalaba.

La semana pasada se dio a conocer que a Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL) de Nuevo León congeló de manera precautoria las cuentas bancarias de dos exfuncionarios de primer nivel del gobierno del ‘El Bronco’.

Se trata de Manuel Vital, exsecretario de Desarrollo Sustentable, y María de los Ángeles Errisúriz, exsecretaria de Educación, y la acción es resultado del seguimiento realizado a diversas transferencias interbancarias.

La última vez que un ex gobernador fue detenido fue su predecesor priista, el exgobernador Rodrigo Medina, que estuvo detenido durante 19 horas.

Sigue leyendo:

“Castigar a los que robaron y desviaron el dinero de Nuevo León”, dice Samuel García tras detención de “El Bronco”