Llama PRI al INE a usar fuerza pública para retirar propaganda ilícita de la revocación de mandato

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó al INE a que con el uso de la fuerza pública ordene quitar las propagan como son mantas y espectaculares que promocionan al presidente Andrés Manuel López Obrador y la revocación de mandato que supuestamente no son de nadie.

En conferencia de prensa de la coalición "Va por México" que integra con PAN y PRD , el líder parlamentario confió en que en que la autoridad electoral actúe como debe y haga uso de sus facultades para retirar la propaganda desde las mantas, hasta las estructuras de los espectaculares, dijo que, si no son de nadie, no tienen porqué estar en el espacio público.

“Yo invito al INE a que, si es una autoridad firme, lo demuestre, que mande quitar las lonas, que cancele los permisos de los espectaculares y que los mande a remover, me refiero a las estructuras, porque si no son de nadie ¿entonces de quién son? De dónde salió ese dinero, quién los pagó”, señaló Moreira quien dijo que Morena y el gobierno federal argumenta tantos absurdos que ya empezaron a decir que los dueños de los espectaculares son los que los donan.

Por ello llamó al instituto a que mande a retirar la propaganda ilícita de ser necesario con el uso de la fuerza pública.

“El INE, si es una autoridad, que los mande bajar con la fuerza pública, tiene facultades, y segundo, que mande derribar las estructuras esas, si no son de nadie qué están haciendo ahí, si no hace eso el INE, la verdad va a quedar muy mal y nosotros apoyamos al INE en ese tipo de acciones que están dentro del orden legal”, recalcó.

El coordinador priista reiteró que lo que está ocurriendo con la consulta es que se tergiversa la figura de revocación de mandato para convertirla en un discurso político, recordó que este recurso se emplea en diversos países del mundo a fin de resolver una crisis de gobernabilidad y no para ratificar a un mandatario.

“Qué pasa en México, que sin estar en esa crisis política se quiere hacer un ejercicio y entonces empezamos a caer en absurdos, la pregunta no se entiende, promueven la revocación los que están a favor de que se quede, no va a ir nadie porque no hay una crisis de gobernabilidad, la ley dice que no se puede promover y se poner a promoverla y se empiezan a usar espectaculares que ahora resulta que no son de nadie.”