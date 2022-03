Sandra Cuevas es suspendida del cargo; es imputada por robo, abuso de autoridad y discriminación

La alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas fue suspendida temporalmente de su cargo junto con tres funcionarios más de esa demarcación pues se les investiga por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de Twitter y detalló que darán a conocer más información.

Un Juez de Control ordenó su suspensión temporal del cargo, la presentación periódica, así como la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas. Durante la audiencia de imputación por los delitos de robo y abuso de autoridad cometidos contra policías auxiliares, se aplicaron también otras medidas cautelares en su contra.

Cuevas Nieves, precisó que la suspensión como alcaldesa se mantendrá hasta el jueves, cuando esta citada para definir si se le vincula a proceso o no.



“Este es un caso de persecución política. La jueza sin tener todavía ni declaración, sin tener una sola prueba fehaciente, hoy me ordena tres cosas: no puedo salir del país sin autorización, tengo que venir a firmar cada bimestre hasta que se acabe el proceso y me suspende de mis actividades como alcaldesa hasta el jueves”, comentó Sandra Cuevas.