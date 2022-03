Docentes de Veracruz denuncian adeudo de quincenas

Más de 150 docentes de los distintos niveles educativos han laborado sin paga en el estado de Veracruz por presuntas “situaciones administrativas”.

Los afectados ingresaron al servicio, a través del Sistema de Evaluación Docente 2020-2021. Hicieron un interinato y, a muchos, no les pagaron.

Algunos de los afectados dieron a conocer que hicieron un interinato por cuatro años, de abril a septiembre pasado, pero no recibieron su pago.

“Primero hicimos un interinato por cuatro meses, que fue de abril a septiembre y no nos lo han pagado por situaciones administrativas, solamente nos dicen eso”, recordaron.

En septiembre pasado, les dieron la orden de presentación oficial para laborar durante un periodo de seis meses. Los docentes trabajaron ese tiempo pero no les pagaron.

Hay catedráticos que llevan cuatro, cinco, seis y hasta diez meses sin recibir su pago correspondiente (Foto: Juan David Castilla)

“Le han pagado a algunos de distintos niveles, de secundaria, telebachillerato, primaria y también han sido algunos a los que no les han pasado”, refirieron.

Hay catedráticos que llevan cuatro, cinco, seis y hasta diez meses sin recibir su pago correspondiente. Han acudido a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), pero no les resuelven el problema.

“Hemos ido muchas veces y solamente nos dicen que se enviaron los folios para que revisen en México y si ellos dan el sí, ya se libera el pago de Veracruz. Para esto, es cada quincena ir, mandar correos, llamar y no han resuelto nada, pero en este momento somos como 150 o más docentes que no nos ha pagado el Estado y hemos estado trabajando desde hace muchos meses”, enfatizaron.

La mayoría de quienes ingresaron al sistema estatal docente se encuentran lejos de su lugar natal y tienen que pagar la renta de un departamento, transporte y alimentos.

“Es parte de esto, estamos de acuerdo con ello; sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es en trabajar sin recibir un salario. No nos han dado una fecha exacta, no nos dicen para cuándo, solamente folios, folios y folios. No sabemos cuál es la situación exacta, porque no nos dan una razón”, reclamaron.

