Coordinador del PAN en Coahuila fue arrestado; partido acusa detención arbitraria

TORREÓN, COAH.- El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Coahuila, Rodolfo Walss Aurioles, fue arrestado por elementos de la Policía Civil de Coahuila, dependiente del estado, cuando denunciaba los retrasos en la entrega del sistema de transporte público “Metrobús Laguna”.

De acuerdo con un video publicado en las redes sociales de Walss, el diputado local circuló este jueves a bordo de una unidad de transporte público rotulada con la frase “El fraudebus de Riquelme. Exigimos cárcel a los responsables. Atte. Rodolfo Walss”, acompañada de las fotografías del gobernador Miguel Riquelme, el exgobernador Rubén Moreira y el extitular de la Secretaría de Infraestructura estatal y ahora secretario de Inversión Pública Productiva.

Lo anterior como parte de una protesta contra el proyecto Metrobús Laguna, que presenta retrasos en su entrega y se le han detectado diversas irregularidades.

En el video se observa la unidad detenida, presuntamente por patrullas de la Policía Civil de Coahuila y al legislador local intercambiando palabras con una persona identificada como funcionario.

“Dame mis llaves. El camión no está en servicio, no trae pasajeros. ¿No me vas a dar mis llaves? Que quede claro que el señor me robó mis llaves (dice mientras toma el gafete de la persona)”, se observa que le dice Walss al funcionario, mismo que le responde: “no me toques, me pegaste Rodolfo”.