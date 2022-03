Reforzarán seguridad en estadios de Coahuila con operativos especiales

A raíz de los hechos violentos ocurridos el fin de semana en el estadio Corregidora, de Querétaro, en Coahuila se reforzará la seguridad con operativos especiales en los estadios y eventos deportivos en general.



“Ante los hechos de violencia registrados en el Estadio Corregidora de Querétaro el pasado sábado, en Coahuila activaremos operativos de seguridad para que la afición y las familias puedan disfrutar de los eventos deportivos”, señaló el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís.



El mandatario estatal informó este lunes que en La Laguna, donde juega el club Santos, se cuenta con 800 elementos de seguridad para el desarrollo de los encuentros deportivos en el estadio de fútbol profesional, que se sigue un protocolo y que el comportamiento de la afición local como visitante ha sido adecuado.



“Tendremos que estar muy atentos a lo sucedido, tener en cuenta cuáles son los pros y los contras para poder tener una mejor reacción operativa al interior del Estadio TSM; tenemos que proteger la integridad física de todas y todos los que acuden a ver un partido o un espectáculo”, enfatizó.



Señaló que nunca se van a relajar los protocolos y acciones de seguridad, por lo que pidió a las autoridades competentes que no se confíen ni disminuyan el número de elementos que regularmente se destinan para la vigilancia de ese tipo de eventos deportivos, sea cual sea la disciplina.



Riquelme Solís envió un mensaje de solidaridad a sus homólogos de Querétaro y Jalisco, Mauricio Kuri González y Enrique Alfaro Ramírez, respectivamente, por los lamentables hechos ocurridos el fin de semana en el estadio La Corregidora, dejando claro que en Coahuila se reprueba todo tipo de violencia.



Durante la quinta sesión de Subcomité Técnico Regional COVID-19 Laguna, se aprobó la realización con público del partido Santos vs Tijuana en el estadio TSM, programado para el próximo domingo 13 de marzo a las 19:00 horas, si es que directivos de la Liga MX o autoridades no toman otra decisión respecto a la próxima jornada del torneo. También avalaron el Santos vs Pachuca, por ahora programado para el domingo 3 de abril y que corresponde a la jornada 12 del torneo.



Además del Santos en futbol, Coahuila cuenta actualmente con tres equipos profesionales de beisbol en los municipios de Torreón, Saltillo y Monclova.

