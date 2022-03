Aprueban leyes secundarias del matrimonio igualitario en Yucatán

Mérida, Yucatán, 1 de marzo de 2022.- Luego de seis meses de que se aprobó la reforma constitucional, el Congreso del Estado decretó por unanimidad de votos el dictamen de leyes secundarias para permitir el matrimonio igualitario en Yucatán.

Con el voto a favor de las diputadas y los diputados de las siete fuerzas políticas se aprobaron modificaciones al Código de Familia y a la Ley del Registro Civil, propuestas presentadas por el Poder Judicial de Yucatán y por el partido Movimiento Ciudadano.



Esta armonización a las leyes secundarias se realizaron a seis meses de que la anterior Legislatura reformó el artículo 94 de la Constitución de Yucatán para que la figura del matrimonio se establezca como la unión entre dos personas, por lo que ya no es exclusivo entre un hombre y una mujer.



A diferencia de las dos sesiones legislativas del 2019 –en las que se rechazaron iniciativas sobre el matrimonio igualitario-, esta vez no asistieron las “rezadoras” ni hubo confrontaciones verbales ni protestas de grupos anti derechos en el Congreso. Únicamente llegaron activistas LGBT+ cargando sus banderas, quienes festejaron la decisión de las y los legisladores yucatecos



La diputada del PRI, Karla Franco Blanco, quien en la legislatura pasada fue una de las impulsoras de la reforma al artículo 94, destacó que estos cambios forman parte de la evolución interpretativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de una lucha social intensa, para lograr el reconocimiento pleno de los derechos de igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y, el de autodeterminación de las personas.





Por su parte, la panista Manuela Cocom Bolio le lanzó una pedrada a la anterior Legislatura, pues señaló que en esta ocasión el Congreso del Estado no realizó votaciones secretas ni métodos antidemocráticos, por el contrario, hizo valer lo previsto dentro de la ley.

En su turno, la legisladora de Morena, Alejandra Novelo Segura, recalcó que el dictamen llega tarde, pero precisó que ahora con esta modificación se reconoce el derecho que tenemos todas las personas de amar a quien elijamos sin importar otra consideración que el reconocimiento y los sentimientos que la pareja genera.

Por último, la de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, aprovechó su intervención en Tribuna para recordar que las modificaciones constitucionales que aprobó la Legislatura local anterior, bajo la presión social y judicial, estuvieron condicionadas en su ejecución y no fueron suficientes. Recalcó que incluso sembraron confusión en la sociedad porque se modificó la Constitución, pero no las leyes secundarias, por lo que las parejas del mismo sexo no pudieron casarse durante estos seis meses.

En ese sentido, señaló que las dos leyes plasmadas en el dictamen contienen una carga de justicia social histórica en sus páginas, porque tras su aprobación y publicación, permitirá de una vez por todas que el matrimonio igualitario sea una realidad en Yucatán y que ninguna pareja tenga que ampararse para poderse casar.

