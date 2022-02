INE pide certeza en estatutos del CIDE; rechaza ratificación de funcionarios

El Instituto Nacional Electoral (INE), como integrante del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), decidió no respaldar las ratificaciones del secretario académico y de la secretaría de vinculación, tras señalar que hay falta de certeza en las modificaciones normativas.

Durante su participación en la primera sesión extraordinaria del Consejo, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, solicitó al director general del CIDE el nuevo estatuto aprobado por la Asamblea de Asociados el pasado 24 de enero debidamente protocolizado conforme a la norma, toda vez que no lo conocen.

“Al menos tengo una duda fundada de que la reforma a los estatutos obvió un paso considerado en el mismo cuerpo normativo, el que se refiere a la consideración del Consejo Académico para reformas al Estatuto”, señaló el funcionario del INE.

Por lo anterior, Jacobo Molina en representación del INE, rechazó las ratificaciones del secretario académico y de la secretaría de Vinculación, independientemente de los perfiles y trayectorias de las personas propuestas, señaló que no se cumplió con un paso que no es menor, no sólo porque lo dispone el propio estatuto y las sistemáticas y sucesivas reformas lo han reiterado y validado, sino porque se trata de uno de los ejercicios más importantes e inherentes a cualquier comunidad académica.

El secretario ejecutivo externó su preocupación ante el hecho de que no se han regularizado las actividades académicas en la institución, ni se ha restablecido el diálogo, en este contexto señaló que el INE busca contribuir a que el CIDE regrese lo más pronto posible a sus actividades regulares.

