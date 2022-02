Reunión en el Congreso fue favorable, pedimos comparecencia de directora del Conacyt: Académico del CIDE

Trabajadores, estudiantes y profesores del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, solicitaron al Congreso que haga mediación política para resolver el conflicto en la institución.

Por ello este jueves 3 de febrero una delegación de trabajadores, estudiantes y profesores solicitó la ayuda de los legisladores para que les ayuden a mediar el problema y se les brinde soluciones y no se cierren al diálogo.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el profesor del CIDE, José Roldán Xopa, señaló que la comunidad de esta institución se van con un buen sabor de boca tras la reunión con las comisiones de educación y Ciencia y Tecnología en el Senado.

Al respecto, el académico comentó que diputados de todos los partidos y fracciones los recibieron amablemente y escucharon sus peticiones durante dos horas, por lo que dijo se tuvo una muy buena recepción ante la petición concreta que realizaron al solicitar ayuda para que los legisladores sean mediadores de este conflicto ante la cerrazón del Consejo del CIDE.

No solo es el problema de la designación

Según comentó José Roldán Xopa los problemas que aquejan al CIDE no solo es por la designación unilateral de sus autoridades, así como la irregularidad en sus elecciones, sino que señaló que también se han ido sumando más problemas.

En este sentido dijo que no solo se tiene el problema de la elección del nuevo director, sino que a la comunidad estudiantil se les prometió que iba a ver más becas y apoyo con la colegiaturas, y esto no es así, incluso, no solo se sigue cobrando las colegiatura, sino que no hay becas y los que ya tenían no las están recibiendo.

“Más del 70% de nuestros alumnos tienen becas que les sirven para pagar alimentos y su renta”, señaló el académico.

Cuestionado sobre si tiene algún caso recurrir a los senadores, luego de que ha sido notorio que esto es una instrucción del presidente, el profesor del CIDE señaló que la reunión tiene sentido para ellos porque necesitan hacer valer todas las instancias posibles para resolver sus problemas.

Sobre las acciones que puede realizar el Congreso al respecto, José Roldán Xopa dijo que se pueden llevar a cabo acciones de carácter político como pedir la comparecencia de funcionarios que expliquen qué sucede.

Y añadió que parte del problema y la solución es la Ley de Ciencia y Tecnología, misma que ha centralizado y disminuido los recursos, disminuye los derechos de los investigadores, además de que resta autonomía al dar mayor poder al Conacyt para designar funcionarios.

Finalmente aseguró que se ha pedido la comparecencia de María Elena Alvares Buylla, directora del Conacyt, por lo que señaló que varios legisladores se ofrecieron a participar y hacer foros de discusión por la situación del CIDE.

