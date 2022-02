Giro en el caso del chofer baleado en Tlalnepantla: Fue su amigo quien le disparó

Han pasado tres meses y medio desde aquella mañana del 26 de octubre de 2021, cuando José Manuel Ríos fue baleado en el rostro luego de resistirse a entregar las llaves de una unidad de transporte público durante un asalto en Tlalnepantla, Estado de México; ahora, recuerda muy bien que en aquel momento, mientras la combi de la ruta 79 que conducía era asaltada, "pasó una patrulla y no se paró".

Y no solo eso, el chofer reveló además que el hombre que detuvieron las autoridades, y que se encuentra encarcelado como presunto responsable de haberle disparado, no es quien realmente lo hizo. Así lo declaró durante una entrevista concedida a "Foro TV".

Jorge David "N", la persona detenida por estos hechos, no fue el sujeto que le disparó, aseguró José Manuel. Entonces, ¿quién fue? "Alguien que decía ser amigo mío, pero vi que no le importó eso. Sí, andaba conmigo trabajando y yo le daba un dinerito para que se ayudara, porque decía que tenía que llevarle gasto a su mujer y a sus hijos. ¿Pero ni modo, yo no soy nadie para juzgarlo o para maldecirlo. Solo se lo dejo a Dios y a su conciencia. Porque todo lo que se hace en esta vida se paga", destacó el chofer.

José Manuel Ríos pidió a las autoridades que investiguen bien para que atrapen al sujeto responsable de haberle disparado y a quien tiene identificado muy bien; "El charro no hizo nada, a lo mejor su error es parecerse a ese canijo. Ese es el único error, las autoridades no han investigado nada. Yo digo que investiguen, que hagan su trabajo porque muchas veces hay gente inocente que está en la cárcel", declaró.

Por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que buscará acercarse de nueva cuenta con la víctima y sus abogados, para mostrarle los elementos de prueba recabados en la carpeta de investigación, mismos que incluyen testimonios de los pasajeros que viajaban en la combi y que aseguraron reconocer a la persona vinculada a proceso, como el responsable de haberle disparado al chofer.

En lo que esto sucede José Manuel Ríos asegura que aún le cuesta adaptarse a su nueva vida: "Es difícil acostumbrarse al día de hoy a esta manera en la que me encuentro". En julio próximo será intervenido quirúrgicamente de nueva cuenta, ya que le pondrán una placa en el cráneo. Cabe destacar que luego de permanecer dos meses hospitalizado, en diciembre pasado salió del hospital en el que se encontraba, y fue hace solo unos días cuando comenzó a hablar. Hasta el momento solo cuenta con el apoyo constante de su hermano y su cuñada.

