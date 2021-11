Chofer de combi baleado en Tlalnepantla despierta del coma; "se le salieron sus lágrimas"

El pasado 26 de octubre José Manuel Ríos, conductor de la combi en Tlalnetantla, recibió un disparo en la cabeza durante un asalto y este miércoles abrió los ojos por primera vez tras permanecer en coma desde el momento del ataque.

Nancy de la Luz, cuñada de José Manuel Ríos, indicó en entrevista para Telediario que este miércoles 3 de noviembre los médicos comenzaron a bajar los sedantes y esto llevó a que abriera los ojos: “Le empecé a hablar y se le salieron las lágrimas”.

Detalló que, de acuerdo con los médicos, las siguientes 72 horas son cruciales para conocer qué secuelas dejará en José Manuel Ríos el impacto de bala en la cabeza, pues aseguraron que podría perder la movilidad del cuerpo del lado izquierdo.

Indicó que los médicos necesitan que el chofer esté despierto por completo para ver sus movimientos: “Necesitan que se le baja la sedación para que puedan dar un diagnostico porque no me pueden dar uno porque está en coma inducido, por eso no nos podían dar un diagnostico como tal hasta que el despierte”.

Nancy de la Luz señaló que hasta el momento la familia ha recibido apoyo de los compañeros de ruta de José Manuel Ríos y de su jefe, aunque no así del gobierno que hasta el momento no han brindado ningún tipo de ayuda.

Vinculan a proceso a atacante del chofer

El pasado lunes 1 de noviembre Jorge David “N”, quien presuntamente disparó contra el chofer en Tlalnepantla, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó que los elementos de prueba recabados fueron determinantes para que “un juez iniciara un proceso legal en contra de este individuo por los delitos de robo con violencia a transporte público y homicidio en grado de tentativa, estableció un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y una medida cautelar de prisión preventiva”.

Agentes de la dependencia en conjunto con la Guardia Nacional (GN) y elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, catearon la casa de Jorge David “N” donde hallaron relojes, licencias para conducir, una tarjeta bancaria, relojes, teléfonos celulares, mochilas y otros artículos que podrían ser de otros robos.

