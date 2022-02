Marcelo Ebrard acusa a OEA de orquestar golpe de estado

La Organización de Estados Americanos (OEA) operó el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia en noviembre de 2019, acusó el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard.

Durante la presentación del libro "Evo, operación rescate" de Alfredo Serrano Mancilla, el canciller mexicano reconoció que se corrieron muchos riesgos para sacar de Bolivia a Evo Morales, pero valió la pena porque eso permitió salvar la vida del líder sudamericano y que predominara el proceso democrático.

"Aquí lo interesante es que el principal promovente y participante en este golpe, es la Organización de Estados Americanos, o sea, no vamos a un rescate para la defensa de alguien afín ideológicamente, si no vamos a defender a Evo y al proceso democrático en Bolivia", afirmó.

Marcela Ebrard consideró que se debe tener un límite y que no se pueden promover golpes de Estado bajo cualquier argumento, como sucedió en Bolivia contra Evo Morales.

"Tiene que haber un límite, es decir, no se puede en nombre de cualquier argumento que pueda ser relevante, promover golpes de Estado (...) todas estas personalidades que participaron, dan muestra de los límites que hay hoy en América Latina a ese tipo de operaciones, o sea, no lo vamos a permitir, pero ya no como un futuro, ya no lo permitimos hoy", señaló.

