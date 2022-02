Gobernador de Tamaulipas define su retiro después de la vida política

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no descartó pueda haber una nueva embestida de la Federación en su contra en víspera de la elección, pero se encuentra preparado para ello pues no es manco. A la vez anunció que a partir del primero de octubre se dedicara a ser feliz a trabajar en el rancho.

Recalcó que las denuncias presentadas por Santiago Nieto, como director de la Unidad de Inteligencia Financiera, tenían como propósito de desprestigiarle con fines electorales, en contra de la alianza federalista, para que no continuara con la reforma en el reparto de las participaciones, para lo cual fabricó delitos y presento documentos falsos.

Insistió en que ya se encuentra acostumbrado a las embestidas del Gobierno Federal, pero tampoco esta manco, dijo.

Externó su confianza en que haya prudencia y responsabilidad por parte de todos los actores, que cada quien asuma su responsabilidad y en la arena electoral cada partido, cada candidato que haga sus propuestas y se comparen.

Pero que no caigan en lo que cayeron el año pasado que usaron las instituciones para perseguir a los opositores y dañar la imagen no únicamente suya sino también de su familia, colaboradores agarraron parejo y eso no esta bien porque con ello se golpea la democracia en México, apuntó.

Por decreto, blindan obras del gobierno

El gobernador relató sus planes después de su retiro

Santiago Nieto ahora enfrenta una serie de denuncias en México y en los Estados Unidos, pues uso documentos apócrifos para extorsionar a personas e intimidar a opositores, lo cual está siendo investigado.

Insistió en que las denuncias en su contra se dieron en un momento electoral del fortalecimiento de la alianza federalista por lo cual el mensaje no era únicamente para el sino también para los demás gobernadores y otros actores políticos.

Durante una convivencia con reporteros, comentó que a partir del primero de octubre se dedicara hacer feliz, a trabajar en su rancho. Recordó que desde los cuatros años de edad acompañaba a sus padres a las ferias ganaderas.

Entre tamal y tamal se puso a explicar el proceso de fecundación artificial del ganado sobre el mejoramiento genético, que fue en su rancho en donde se efectuó la primera inseminación artificial.

