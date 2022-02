Sheinbaum confirma que hay un detenido por el feminicidio de Brenda Isela

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de un sujeto relacionado con el feminicidio de Brenda Isela.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que también se reunió con la familia de Michell Simón.

"Está en comunicación la Fiscalía General de Justicia, en particular no he hablado sobre el tema con el gobernador, ha sido más bien una comunicación entre Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia; también, en el caso del lamentabilísimo de Michell, me reuní con la familia y ahí se les está dando todo el apoyo también", dijo.