“Yo sí le creo al ministro Zaldívar”: AMLO ante polémica de la Guardería ABC

Al pronunciarse porque no cierre el expediente de la Guardería ABC, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cree la versión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien dijo que fue una operación de Estado para proteger a políticos y a familiares de la entonces primera dama, Margarita Zavala.

“Lo que declaró es real, le creo. Él es una gente recta, lo considero una gente integra”, dijo y luego se porque nunca más haya impunidad en este tipo de tragedias.

Nunca más impunidad, añadió el mandatario, nunca más ocultar las cosas, no mentir, no proteger a familiares, no al nepotismo en este tipo de casos lamentables.

En la conferencia de Palacio Nacional, el mandatario cuestionó a quienes ponen en duda el silencio de 136 años del ministro Zaldívar, ya que en lugar de criticar eso, deberían estar pidiendo cuentas.

“Porque independientemente del tiempo esto no prescribe, pero también les digo ya conocía esa versión, está en el expediente sobre el caso, está la votación de los ministros por el carpetazo, está lo que rechazaron, lo que propuso el ministro Zaldívar”.

Consideró que si el expresidente Felipe Calderón no dio la orden de incendiar la guardería ABC ni Enrique Peña Nieto desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa, “si ellos no lo propiciaron ¿por qué encubrir?, ¿por qué no transparentar?”.

En ese sentido, explicó que en su momento se advirtió que en el caso de la Guardería ABC había intereses políticos para proteger a involucrados ya que usó la tragedia con “propósitos electorales”.

