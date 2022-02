AMLO enlista los problemas que enfrentará México por la Guerra Rusia-Ucrania y detalla el plan para afrontarlos

El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó en la Mañanera los sectores donde México será afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, al tiempo que dio a conocer las medidas para atenderlos. Asimismo, reafirmó la postura del país de la autodeterminación de los pueblos y su política exterior de no intervención.

“Nos vamos a seguir conduciendo promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en el artículo 89 de la Constitución”, expresó.