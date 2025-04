María Penella sigue con el legado

Con 28 años de edad y más de quince en la industria, la actriz María Penella se siente más enfocada que nunca. “Mi primera obra profesional la hice a los 13 años, hoy por hoy creo que estoy en un lugar en donde puedo mirar fácilmente hacia adelante”, comentó.

María participó en 1938: Cuando el petróleo fue nuestro; película que se estrenó recientemente; proyecto que vivió de una manera distinta a cualquier otro. “Desde los ensayos fue muy particular, amigas que han hecho mucho cine me decían, que eso no era normal, tener tantos ensayos, tantas lecturas (…) Y entonces dije, esto hay que aprovecharlo. Esto es como no solo un viaje al pasado en términos de la película, sino como un viaje al pasado en cómo se hace el cine”, indicó María.

Sobre este mismo metraje, la actriz mencionó que fue una experiencia totalmente inmersiva. “Una atención al detalle que yo nunca había visto. Los objetos, hasta el trabajo de los extras, como se tenían que parar, el maquillaje que traían, la ropa, todo (…) fue un verdadero viaje al pasado entrar al set de esa película”.

Actualmente, María continúa en las grabaciones de Regalo de Amor, de Televisa, la cual se estrenará a finales de junio. “Ha sido muy divertido, es un personaje chistoso, muy simple en su manera de ver el mundo, es fanática del zodiaco, eso también me ha permitido divertirme”, declaró la actriz sobre su rol en esta telenovela.

María Penella también está trabajando en el reestreno de la obra de teatro Nada Extraordinario, en el que fungirá como la directora. “Fue un proyecto de mucha colaboración, como que a veces pensamos que la dirección es todavía como era en el siglo XX, así como llega el gran director con sus bigotes y su puro y entra al teatro y todo el mundo se cuadra y hace caso. Y la realidad es que ya no queremos que sea así”, comentó María.

Además de todos los roles en los que trabaja actualmente, la actriz también practica la docencia y la ve como parte de su futuro. “De unos años para acá, mi ancla ha sido dar clases. Como que se ha convertido en una cosa que ya no puedo soltar porque me da mucho norte, me mantiene muy enfocada en seguir investigando, en seguir siempre conectada a los básicos”, indicó la actriz.

Acerca de sus próximos proyectos, la actriz declaró que está próxima a colaborar con una de sus directoras preferidas en el teatro. “A finales de este año tengo una dirección de movimiento, que me emociona porque es regresar a trabajar con una de mis directoras favoritas, que se llama Paula Zelaya, que es creo de nuestras grandes promesas de la dirección escénica en México”.

La serie de su abuelo

María Penella, opinó sobre la serie biográfica de su abuelo, Chespirito: Sin querer queriendo, la cual se estrenará este año en Max. “Me merece mi mejor opinión porque te voy a decir que quienes están ahí detrás y más involucradas son mi mamá, sus hermanas y mi tío Roberto. Digamos que es como su bebé, es como su proyecto”.

“A nivel industria decirte que es turbo confidencial. (…) obviamente me da muchísima emoción toda la anticipación que se ha creado, casi que el misterio que se ha creado alrededor de la serie. Me da mucha curiosidad verla”, comentó la actriz acerca de la expectativa que están generando por la serie.

María también habló sobre Pablo Cruz, quien le da vida a Roberto Gómez Bolaños en la serie. “Me da emoción ver a Pablo haciendo a mi abuelo, porque la verdad es que el trabajo de caracterización que hicieron es muy impresionante”.

- Comenzó su carrera en obras como Ana Frank y El hombre de la mancha

- Fue nominada en los Premios Metropolitanos de Teatro por su papel en Comala, Comala

- María entró a la televisión en el 2016 con El Hotel de los Secretos

PAL