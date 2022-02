Guerra Rusia-Ucrania: En política exterior, México seguirá promoviendo el diálogo; AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves su postura ante la escalda militar que ha conducido a Rusia y Ucrania a enfrentarse en un conflicto bélico y aseguró que en política exterior, México seguirá promoviendo el diálogo.

“En términos de política exterior”, México seguirá promoviendo el diálogo, y respaldando que no se utilice la fuerza; que no haya invasión sino “la solución pacífica de las controversias”, destacó el mandatario.

La noche de ayer (tiempo de México) el presidente ruso Vladimir Putin dio a conocer en un mensaje televisado el inicio de una "operación militar especial" en Ucrania; sin embargo, afirmó que no desean ocupar el país.

"No queremos guerra ni que la gente sufra": AMLO

Ante este escenario López Obrador indicó que espera que pronto se normalice la situación en el país europeo y que prevalezca el diálogo; "No queremos guerra, no queremos que la gente sufra, no queremos la confrontación bélica", indicó.

Ante las posibles repercusiones que pueda traer consigo este conflicto en el precio de ciertas materias primas como el gas, el mandatario aseguró que México ya se encuentra preparado para un escenario como este:

"Estamos desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento de los costos," declaró.

Sigue la conferencia en VIVO:

SIGUE LEYENDO:

Guerra Rusia-Ucrania Minuto a Minuto: Ucrania denuncia "invasión a gran escala"; cierra su espacio aéreo para vuelos civiles