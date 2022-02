Michell Simón: Todo lo que se conoce del caso; hoy será velada

El feminicidio de Anahí Michell Pérez Tadeo conmocionó no solo a su familia, sino a sus amigos, conocidos y a la opinión pública, al ser encontrado su cuerpo semidesnudo tras ser arrojado en la carretera Picacho-Ajusco de la Ciudad de México. Michell Simón había ido a una comida, según declaraciones de sus familiares.

Ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hay avances importantes en la investigación sobre la muerte de la también modelo oriunda de Coatzacalcos, Veracruz, cuyo cuerpo arribó este jueves a su natal estado donde se prepara para ser velada.

Sheinbaum lamentó el caso al que le dan una atención especial debido a la alerta por la violencia de género que hay en la ciudad. “Es muy triste, es lamentable, este feminicidio. Está investigando la FGJ desde el primer momento que se conoció, no quisiera yo dar más adelantos, lo tiene que dar la propia Fiscalía, pero hay avances muy importantes, y por supuesto todo el apoyo a las familias”.

La familia de Michell reconoció a la mujer de 29 años de edad por medio de los tatuajes que tenía en varias partes de su cuerpo, luego de que ejidatarios de la zona del Ajusco vieron el cadáver cuando extinguían un incendio en el lugar. Michell tenía marcas de golpes y estaba envuelta en toallas de un hotel de la Avenida Patriotismo.

Michell quería ser una de las mejores conductoras de deportes por lo que desde el año 2013 decidió emigrar a la Ciudad de México para cumplir con su meta junto con su hija de 4 años de edad. Desde que tenía 7 años, Michell vivía en la colonia Sector Popular en Coatzacoalcos donde regresaba a visitar a su familia. La última vez que la vieron sus vecinos fue en diciembre pasado.

Trascendió que el cuerpo de la modelo será velado este jueves donde se tiene programada una misa de cuerpo presente alrededor del mediodía. Posteriormente será llevada al panteón para darle sepultura.

Al momento, hay dos líneas de investigación del feminicidio de Michell, la primera apunta hacia su ex pareja sentimental y papá de su hija de 4 años; la segunda se basa en seguir la pista con la persona que se citó previo a su homicidio.

La conductora veracruzana manifestaba su apoyo y preocupación hacia las mujeres acosadas víctimas de feminicidio. En su redes sociales posteaba mensajes de apoyo y denunciaba el acoso que sufría incluso al viajar en el transporte público donde moría de miedo al usarlo.

“Yo uso el transporte público y muero de miedo, no puedo vestirme como me gusta si no voy en auto o si no estaré en un lugar ‘seguro’”.