Consejeros del INE están más preocupados por revisar mis tuits, que promover democracia participativa: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reclamó las medidas cautelares que le ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE).

La mandataria capitalina aseguró que están más preocupados revisando sus publicaciones que por promover la democracia participativa para la consulta de la revocación de mandato.

"No hay árbitro, están de un lado, ese es el problema actual de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral y particularmente no todos, de algunos de los Consejeros.

"Cómo pueden ustedes imaginar que están más preocupados por revisar los tuits de la jefa de Gobierno que por promover la democracia participativa", dijo en la celebración del Gabinete de Agua y Saneamiento en Magdalena Contreras.

Como parte de las medidas cautelares que le han impuesto, está el retiro de tres tuits. Incluso señaló de que se trató uno de ellos.

"'Los invito a participar en aquello de lo que no me dejan hablar'. Vamos a subir otro similar el día de hoy, porque no dice nada, se sintieron muy agraviados. Ahora vamos a decir 'los invitó a participar en aquello de lo que no me dejan hablar y me obligan a bajar tuits'", dijo.

Sheinbaum explicó que van a usar los instrumentos jurídicos para reclamar por estas medidas cautelares.

"Ellos deberían estar preocupados por cumplir su función constitucional, que en primer lugar es ser árbitros, y en segundo lugar promover la participación ciudadana, ésa es la democracia participativa", agregó.

