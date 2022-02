Desafortunadas las críticas de AMLO ante declaraciones de Antony Blinken, asegura Julen Rementería

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, “está mal informado” sobre la situación de violencia que enfrentan los periodistas en el país, el Coordinador de las y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, señaló que son "verdaderamente desafortunadas esas críticas porque deja de lado la verdad de las cosas".

Indicó que hay una crisis de seguridad para el gremio periodístico en México, "no es una cosa que se haya inventado nadie, ni por las declaraciones o por un comentario en un tuit del secretario de Estados Unidos, simplemente es una manifestación espontánea, natural, de una preocupación que hay, que en México se está viviendo y que se tendría que corregir, y que el gobierno debería de ocuparse".

De acuerdo con Rementería, los comentarios del mandatario mexicano son un distractor, así como la “pausa” en las relaciones de México con España.

"El tema que está por resolverse y que no se ha llegado al fondo es el de la famosa Casa gris y que tanto le ha lastimado y que, bueno, lo tiene así, con coraje, digamos que con un ánimo realmente en contra de todo aquello que no le satisface y contando, y bueno desacreditando a todo el que puede", destacó.

Respecto al recorrido que ofreció López Obrador en Palacio Nacional a los medios, dijo que lo que está haciendo "es de desviar la conversación".

"Lo importante es que se ha caído el telón de aquella bandera del combate a la corrupción, hoy México sabe que el combate a la corrupción no tiene realmente cabida en Palacio Nacional y lo que sí tenemos es pues una gran cantidad de asuntos que han demostrado que la corrupción llegó a lo más profundo del gobierno, incluso a la familia de la Presidencia".

Finalmente, sobre el encuentro entre el presidente y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien ha criticado la propuesta de reforma eléctrica del Ejecutivo, dijo lo que busca es dar un mensaje de cercanía con los empresarios.

"(Está) tratando de decir: 'oye, pues no, no soy enemigo de los empresarios'. Yo quisiera entenderlo así, un poco en el terreno de la especulación, porque de otra manera pareciera que no se pudiera explicar cómo de repente alguien que claramente estuvo combatiendo en el terreno del debate, de la confrontación de ideas, como es Carlos Salazar Lomelí al presidente y a sus políticas, ahora de repente pues le festejes y le aclames su salida", apuntó.

Sigue leyendo:

No van a frenar comisión de Veracruz, asegura Julen Rementería

Julen Rementería asegura que el gobierno ha sido rebasado por la inseguridad

Ley de Apoyo a la Maternidad busca ayudar a mujeres en situaciones vulnerables: Julen Rementería