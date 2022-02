'Ahora pintaría más crímenes': Rafael Cauduro

Rafael Cauduro no quería ser un muralista más pintando sobre la libertad y la justicia.

Hace 15 años, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo invitaron a participar en los murales Historia de la Justicia en México en la sede del máximo tribunal.

Pero él quería ir más allá y reflejar la realidad, por lo que les propuso plasmar su arte, pero enfocado en la falta de justicia.

Algunos integrantes de la Corte estaban de acuerdo y otros no, pero finalmente, Cauduro obtuvo la aprobación de los ministros.

“Él nunca creyó que los ministros fueran a aceptar su proyecto, cuando lo presenta fue un dilema, muy controvertido porque muchos sí querían y otros no.

“De presidente estaba Mariano Azuela y estaba el ministro Cossío, estaba como ministra Olga Sánchez Cordero, y presenta la contrapropuesta y sorprendentemente le dicen que sí”, aseguró en entrevista con El Heraldo de México, Liliana Pérez Cano, ex esposa de Cauduro y actualmente su representante.

A partir de ese momento, el artista comenzó a estudiar sobre los crímenes más fuertes en el sistema de justicia y eligió siete: tortura, homicidio, secuestro, violación, cárceles, represión y procesos viciados.

“Se mete a estudiar cada uno y para él fue una experiencia dolorosa porque yo a veces lo veía, hay un mercado de videos de tortura justo en el Centro, un mercado negro y le consiguieron esos videos y se puso a verlos…

“Yo le decía: ‘¿cómo puedes ver esto? Y me dijo: ‘Es que esto es lo que pasa’, entonces si él no se metía y entendía de esto que se te pone la piel chinita, se fue a las cárceles, platicaba con los presos y veía en las cárceles cómo en una celda en la que tiene que haber tres personas había 30 y cómo se colgaban en la celda para poderse dormir”, recordó Liliana.

Cauduro revisó casos de internos de cárceles con más de 15 años tras las rejas y pensaba que los archivos judiciales eran personas.

Tardó dos años en hacer el mural Los siete crímenes mayores, que está distribuido en varios niveles de la Corte, pues a pesar de que el proyecto era de un año, no terminó y lo aplazó 12 meses más.

Todavía quedaban imágenes en su cabeza y para sacarlas, pintó algunos cuadros que hoy forman parte de la exposición Un Cauduro es un Cauduro (es un Cauduro), en el Colegio de San Ildefonso, donde también están los bocetos del mural de la Corte.

Liliana recordó que cuando Cauduro hizo el mural confió en que lo que se plasmó no existiera en el futuro, pero no fue así y ahora el artista dice que pintaría más crímenes.

