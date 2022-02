Beatriz Gutiérrez Müller celebra los billetes conmemorativos del Centenario del Muralismo en México

La presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, criticó de nueva cuenta a las casas subastadoras de Europa, que venden el patrimonio histórico de México.

En la presentación de Billetes Conmemorativos del Centenario del Muralismo en México, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que no se defiende el patrimonio y que si pudiera robar un mural, lo harían.

“Desde aquí, nuevamente, hacemos un llamado a las casas subastadoras que en Europa venden nuestro patrimonio, el que nosotros no defendemos, porque hay excavaciones clandestinas en zonas arqueológicas, porque hay sustracción de documentos u obras en las oficinas públicas, en los archivos, en las bibliotecas, en los museos, es muy difícil robarse un mural, pero si pudieran lo habrían hecho también.

“La responsabilidad tan grande que tienen los cuidadores de esos patrimonios para que no salgan de México de manera ilegal y sean expoliadas las naciones, México no es la única, y termine ese patrimonio subastandose en otras naciones”, dijo.

Gutiérrez Müller advirtió que el próximo 11 de febrero habrá una nueva subasta, donde se oferta patrimonio histórico, por lo que ya han manifestado su postura.

Por su parte, el ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que fue muy significativo que el encuentro, para conmemorar el centenario del muralismo en México, tuviera lugar en la SCJN.

“Basta ver los murales de Orozco que engalanan el lugar en el que estamos reunidos para darnos cuenta la riqueza cultural que tiene la Suprema Corte (...) México es uno de los países con mayor riqueza cultural.

“El muralismo mexicano es una expresión cultural de una enorme potencia, es una expresión cultural que privilegia la unidad entre las y los mexicanos”, aseguró.

En el inmueble de la SCJN, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hay murales de Rafael Cauduro, Leopoldo Flores, Ismael Ramos, José Clemente Orozco, George Biddle, Héctor Cruz García, entre otros.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia del muralismo mexicano.

“El muralismo mexicano históricamente no solo son paredes convertidas en lienzos, sino desde su origen representa al pueblo de México, su historia y la lucha por la justicia social. Y el nuevo muralismo, en las paredes y lienzos que se ven en distintos lugares de la Ciudad de México, también representa una nueva historia de participación, de democracia y de congruencia con la justicia”, sostuvo.

En el acto estuvieron la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez; el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas; la directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez; la directora General de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia Calderón.

También acudió el coordinador nacional del Movimiento de Muralistas Mexicanos, Polo Castellanos, quien destacó la conmemoración.

“Hablar de muralismo y 100 años de muralismo, es hablar de la vida de los pueblos, naciones y comunidades que conforman el territorio mexicano”, sostuvo.

Por Carlos Navarro y Diana Martínez

