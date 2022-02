Homicidios dolosos disminuyeron un 15% en Chihuahua, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez: María Eugenia Campos

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó este viernes sobre los resultados en los tres niveles de gobierno en el marco de las mesas de seguridad, en donde destacó una disminución del 15% en la ocurrencia de homicidios dolosos en los tres municipios contemplados en la estrategia nacional de seguridad: Chihuahua; Cuauhtémoc y Ciudad Juárez.

Durante la conferencia Mañanera, y acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó además que la renovación en las aduanas significará un impulso en nuestra frontera.

"Informaremos sobre los resultados en los tres niveles de gobierno en el marco de las mesas de seguridad, así como en los tres de los 50 municipios contemplados en esta estrategia nacional de seguridad: Chihuahua; Cuauhtémoc y Ciudad Juárez. En cuanto a índices delictivos de homicidios dolosos hay una reducción en Ciudad Juárez del 15% en los últimos meses, con el operativo 'Juntos por Juárez', lo mismo en Chihuahua capital y en Ciudad Cuauhtémoc", destacó la mandataria.

Renovación en las aduanas, un impulso en nuestra frontera: Campos Galván

El presidente se encuentra de gira en Ciudad Juárez. FOTO: Especial

María Eugenia Campos Galván destacó que el proyecto de renovación de las aduanas del estado significará un fuerte impulso a la frontera:

"La renovación en las aduanas significará un impulso en nuestra frontera (...) Juárez ha sido lamentablemente desatendido por las autoridades pasadas, y ahora padece fuertes rezagos. Queremos hacer de nuestra frontera, la frontera del siglo XXI. Así que bienvenido todo esfuerzo para contar con aduanas más eficientes y libres de corrupción", declaró la mandataria.

La gobernadora destacó la importancia de este proyecto: "Lo más importante es dejar muy claro que el principal propósito común es que le desarrollo va a dejar modernización, traducida en bienestar para las personas que hacen posible esta ciudad" en donde se comercializan 14 mil millones de dólares, tan solo en el tercer trimestre del 2021.

350 mil juarenses viven en situación de pobreza: Maru Campos

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, consideró que se debe trabajar de forma coordinada con el Gobierno federal por el bien de la ciudadanía. “Entre usted (AMLO) y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos".

Campos Galván hizo énfasis en los niveles de pobreza en la ciudad: "350 mil juarenses viven en situación de pobreza" por lo que ·este trabajo de renovación fronteriza se debe traducir en mayores fuentes de trabajo, le abrimos la puerta al gobierno federal para mejorar la vida de los juarenses."

Finalmente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, refrió que Chihuahua ocupa un tercer lugar nacional en domicilios dolosos, un quinto lugar en trata de personas, un octavo lugar en robo de vehículos, y el lugar 12 en robo a casa habitación y el lugar 18 en secuestro.

