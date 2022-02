AMLO asegura que EU financia campaña injerencista en contra de su gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el gobierno de Estados Unidos financia, a través de organizaciones de la sociedad civil, campaña contra el gobierno mexicano.

De hecho, el mandatario mexicano no descartó tratar este tema con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que deje de financiarse organizaciones, como la de Claudio X. González.

"Hay otro asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden, porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos, que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González, y otras", dijo.

En la mañanera, el mandatario consideró que ese tipo de apoyo puede interpretarse como una actitud injerencista.

Ningún gobierno extranjero, agregó, debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe de respetar nuestra soberanía. No somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente, soberano y, además, yo represento una autoridad legal y legítimamente constituida, yo fui electo democráticamente, me eligió el pueblo.

Acompañado de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, agregó que en el mundo se usa a estos bloques de poder mediático para imponer procedimientos de corrupción, a fin de de que las empresas puedan robar con impunidad.

Aseguró que hay casos de empresas que no sólo dominan los medios más influyentes del mundo, sino que ponen a los gobernantes: "no es el pueblo, son las grandes corporaciones a través de los medios que inflan a dirigentes o a partidos en el mundo".

Y de repente, insistió el mandatario, una persona sin autoridad moral, sin capacidad, sin amor al pueblo, llega a ocupar un alto cargo, porque lo promovieron con este poder mediático y lo introdujeron al mercado, como se introduce un producto chatarra.

"Entonces, sí es un tema importante. No tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión, eso está garantizado, el asunto es qué hay detrás, cómo está el financiamiento de los medios", reiteró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también dio a conocer que la presencia de militares en puntos fronterizos con Estados Unidos es para combatir el tráfico de drogas y de personas.

Aseguró que hay una cooperación con el gobierno de Estados Unidos en materia comercial económica, pero también se trabaja para reducir el flujo migratorio.

"Ayudan a que no haya tráfico de personas y sobre todo tráfico de drogas y en toda esta frontera estamos vigilando el tráfico de drogas”, afirmó el Ejecutivo.

“Y nosotros en cuanto a lo migratorio, la política que tenemos es la de buscar que en los países centroamericanos y en México la gente tenga oportunidad de trabajo y no se vea obligada a emigrar, eso se lo he planteado al gobierno de Estados Unidos, se lo plantea el presidente Biden, también que la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad”, dijo.

CAR