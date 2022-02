Pese a conflicto con Rusia, la vida en Ucrania continúa con normalidad: Embajadora de México en Kiev

Ante el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Cancillería seguirá en contacto con las 98 familias mexicanas que actualmente residen en este país europeo, mismas que recibirán el apoyo del gobierno de México ante cualquier solicitud de asilo.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, la embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, brindó los pormenores de cómo se percibe la situación en aquella nación en conflicto, así como las medidas que se han adoptado para apoyar a los ciudadanos mexicanos que radican en este país.

Al respecto la diplomática comentó que a pesar de las tensiones que hay entre estas naciones, la vida en Kiev continúa con normalidad, las personas siguen asistiendo a sus trabajos, llevando a sus hijos a la escuela y caminando por las calles.

“Es una ciudad que si bien puede estar en tensión, a simple vista no se percibe una posible invasión”, destacó la embajadora mexicana.

Agregó que todo sigue su curso con tranquilidad, hay tráfico, gente desempeñando sus labores diarias y no se han visto compras de pánico, dijo que no es que no haya preocupación entre los ciudadanos pero que continúan viviendo normalmente, ya que tiene mucho tiempo con este tema de una posible invasión.

Apoyo de la embajada a familias mexicanas

Sobre el apoyo que la embajada mexicana está dando a los connacionales que viven en este territorio, explicó que se localizó a 98 familias de mexicanos, a quienes se les ha preguntado si tienen interés de dejar la capital y trasladarse hacia el sur ante una posible invasión rusa.

La idea de estas movilizaciones es acercar a los mexicanos y sus familias a la frontera de Ucrania con otros países de Europa como Polonia, para que en caso de que las tensiones escalen sea más sencillo trasladar a los ciudadanos mexicanos a otro país donde estén más seguros.

La embajadora mexicana en Ucrania, comentó que entre ayer y hoy 32 personas han llegado para ser atendidas, todas ellas con recursos del gobierno mexicano a quienes se les ha brindado traslado, hospedaje y comidas.

Detalló que hay 98 mexicanos jefes de familia registrados con la embajada por lo que de ayudar a todos representa un apoyo para alrededor de 215 personas que serían ciudadanos mexicanos y su núcleo familiar más cercano.

Sobre estas familias que se han trasladado al sur, Olga García Guillén, comentó que algunas de ellas sí han expresado su temor por la posibilidad de que se dé comienzo a un conflicto armado.

Finalmente explicó que de momento se planea que los trasladados pasen siete días en el sur del país a la espera de ver si la situación se tranquiliza; sin embargo, en caso de que el conflicto aumente, se realizará el traslado de los mexicanos primero al sur y posteriormente a los países europeos colindantes.

