México a favor de una solución pacífica en Ucrania: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que México está a favor de una solución pacífica en Ucrania y el crecimiento de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos.

En un videomensaje, el canciller dijo que México inició el traslado de connacionales hacia el sur de Ucrania para alejarlos de la posible zona de conflicto.

"No sabemos si la tensión va a empeorar o no, es difícil pronosticarlo, ojalá que no sea así, estamos en favor de una solución pacífica, ojalá las negociaciones tengan éxito; pero mientras tanto, hay que proteger a las personas", afirmó.