PAN tiene que representar una alternativa de futuro, asegura Damián Zepeda

Damián Zepeda, senador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que, aunque se efectúen numerosos diálogos para llegar a acuerdos respecto a la Reforma Eléctrica, no brindará su consentimiento para implementar la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque “es dañino e impulsa energía cara y sucia.

Destacó la importancia de la oposición en adoptar una postura rigurosa en contra de las iniciativas de Morena para que de esta forma “no se le haga daño al país”.

En cuanto a las recientes alianzas conformadas por los diferentes partidos, en particular, por Acción Nacional, mostró inconformidad hacia estas decisiones.

“Yo sí creo que mucha gente en la historia del PAN rechaza esta idea de suma PAN-PRI, yo no estoy en contra de las alianzas, de hecho las hicimos en el pasado con Movimiento Ciudadano, con el PRD y está bien, las hacemos todos los días en el legislativo, pero por causas específicas, pero la suma electoral pragmática de decir "no importa, me voy a sumar aunque hace unos años yo decía que era el fin del mundo si tú ganabas, y ahora resulta que no"

Demián Zepeda se encuentra en desacuerdo con las alianzas del PAN

Sostuvo un retroceso por parte de estas alianzas para el partido, y lo calificó cómo una “incongruencia”. A su vez, resaltó que sucesos de esta índole perjudican en la credibilidad del conjunto.

“Yo sí creo que primero es un error la alianza. Yo no comparto está suma que hicimos, me parece una incongruencia hacia el pasado, contra lo que hemos luchado, creo que un proyecto que nació de una incongruencia difícilmente va a poder recuperar la confianza de la gente”

Puntualizó en la importancia de aspirar por candidatos que perfilen las creencias del partido; también que representen los objetivos que busca obtener en su trayectoria.

