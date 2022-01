PRD pide que Hugo López-Gatell comparezca en San Lázaro por la llegada de la cuarta ola de contagios

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, exigió la comparecencia ante la Cámara de Diputados del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, ante la eventual cuarta ola de contagios de Covid-19 en México, potenciada por la variante ómicron.

A través de un comunicado, el perredista hizo eco de la exigencia de su bancada en San Lázaro de citar al funcionario de la Secretaría de Salud, y reprochó que, mientras en las últimas horas los casos de Covid-19 en México aumentaron su cifra significativamente, y el gobierno federal minimiza la situación.

“Que el presidente de la República no lo proteja (a López-Gatell), que no lo esconda, hoy no se presenta a la mañanera por tener una gripa y tos, pero en cuanto se recupere que dé la cara, que rinda cuentas a las y los mexicanos, porque por un mal manejo y mala estrategia ante la pandemia por Covid-19 resultaron ya más de 300 mil decesos de personas en el país y ahora que el gobierno federal y el Subsecretario de Salud minimizan el alza de contagios es criminal e irresponsable”, enfatizó.