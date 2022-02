Carta de AMLO hace promoción y difusión en plena veda electoral: Carla Humphrey

Pese a la veda electoral por la revocación de mandato, varios funcionarios compartieron en sus redes sociales una carta de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que el Instituto Nacional Electoral pidió bajar este documento de las plataformas digitales.

Ante esto, Carla Humphrey Jordan señaló que estas restricciones no son establecidas por el INE sino por los legisladores desde la Constitución al momento de modificarla en diciembre del 2019, al incluir las figuras de revocación de mandato.

"Ahí claramente establece que no puede haber propaganda gubernamental desde la convocatoria y hasta que concluya la jornada de revocación de mandato", dijo Humphrey.

Al respecto, la consejera electoral del INE, manifestó que se intenta culpar al INE de limitar la libertad de expresión y de los compromisos de diversos servidores públicos con el ejercicio de revocación de mandato y con el presidente de la República.

¿Es inconstitucional la carta?

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la mañana, Humphrey Jordan señaló que el tema no es que el INE quiera delimitar o no, y reiteró que ya está establecido claramente en la Constitución lo que se no se puede hacer durante esta veda electoral, y puntualizó en lo que realiza el INE, que se cumpla tanto la constitución mexicana como la Ley de revocación de mandato

A través de la señal de Heraldo Media Group, agregó que es parte de una serie de decisiones que ha tomado el Instituto, como por ejemplo; "el acuerdo por el que se aprobó la convocatoria el 2 de febrero, porque decía que no está fundamentado adecuadamente la previsión sobre difusión de obras gubernamentales y que la Sala Superior ya confirmó esta convocatoria.

Asimismo, comentó la medida cautelar respecto a que el presidente de la República al no tocar y referirse a hacer promoción y difusión del tema de revocación de mandato en las mañaneras.

