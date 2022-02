Senado frena nuevamente el anteproyecto para la regulación de la marihuana

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, volvió a frenar el anteproyecto de dictamen de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que fue circulado entre senadores, ya que aseguró que no hay consenso entre bancadas, mucho menos en el grupo parlamentario de Morena.

"No va a pasar si no está consensuado. No está consensuado el anteproyecto de dictamen, no esta dictaminado ni tampoco tiene el aval de los grupos parlamentarios", afirmó.